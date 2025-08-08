Bengisu Avcı: Başarım Türk sporculara armağan olsun

7 açık su kanalından oluşan "Ocean's 7" (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38. sporcu olan milli yüzücü Bengisu Avcı, başarıya giden yolda yaşadığı zorlukları Japonya'nın başkenti Tokyo'da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Okyanus Yedilisi'nin dünyanın farklı bölgelerindeki en zor 7 maraton yüzme parkurundan oluştuğunu belirten Avcı, Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nın parkurun son ayağını oluşturduğunu ifade etti.

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ZORDU"

Tsugaru Boğazı'nın aslında 19 kilometre uzunlukta olduğunu ancak akıntılarla birlikte 14,5 saat boyunca 57 kilometre yüzmek zorunda kaldığını vurgulayan milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için gerçekten çok zordu. O yüzden ekibim, kaptanı ve diğer yetkilileri ikna edebilmek için çok uğraştı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Tsugaru Boğazı'nın Okyanus Yedilisi'nin sonuncu ayağı olduğunu hatırlatan Avcı, şunları dedi:

Bu yüzden elimizden geleni yaptık ve bu şekilde başardık.

"4-5 SAAT KULAÇ ATSAK BİLE HİÇ İLERLEYEMEDİK"

Tsugaru Boğazı'nda zorlu bir mücadele verdiğini kaydeden Bengisu Avcı, şu şekilde konuştu:

Bir süre sonra fark ettik ki, 4-5 saat kulaç atsak bile hiç ilerleyemedik.

"TÜRK KADINININ NE KADAR İNATÇI OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Kendisiyle birlikte Tsugaru Boğazı'nı geçmeye çalışan İngiliz ve Avustralyalı erkek sporcuların pes ederek bir süre sonra sudan çıktığını belirten Avcı, şu şekilde konuştu:

Kadın sporcu olduğum için, erkekler çıktığında benim de çıkacağımı düşünmüşler ama çıkmadık ve Türk kadınının ne kadar inatçı olduğunu gösterdik ve bu sayede başardık.

"GÜZEL BİR ÖRNEK OLUŞTURMASINI İSTİYORDUM"

Türkiye Milli Takımı kökenli bir sporcu olarak Okyanus Yedilisi'ni tamamlamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli yüzücü, şunları dedi:

Çünkü arkamdan gelen sporcuları biliyorum ve onlar için de güzel bir örnek oluşturmasını istiyordum.

"TÜRK SPORCULARINA ARMAĞAN OLSUN"

Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediklerinin altını çizen Avcı, şu şekilde konuştu:

Bitirdiğimde 'Türk gençlerine armağan olsun' demiştim. İlk kez bir Türk olarak yedi okyanusu geçtik. Bengisu Avcı ismi Türk sporcularına armağan olsun.

"DEVAM EDECEĞİM"

Bundan sonraki hedeflerine de değinen Bengisu Avcı, yetiştirdiği sporcular olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Onlarla birlikte parkurlara gitmeye devam edeceğim.

"ÇOK EMEK VERDİM"

Bir yandan da buz yüzme şampiyonalarına hazırlandığını ifade eden Avcı, şunları dedi:

Ama hepsinden önce bunun tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü 7 yıldır çok yoruldum. Çok emek verdim.

"BÜTÜN EKİBİME YANIMDA OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Kamuoyuna yansımayan pek çok zorluğun üstesinden geldiğini aktaran Bengisu Avcı, şu şekilde konuştu: