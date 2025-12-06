Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Hindistan'daki turnuvada 3. oldu Hindistan'daki Guwahati Masters Badminton Turnuvası'nda yarışan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde 3'üncülüğü elde etti.

Göster Hızlı Özet Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Hindistan'daki Guwahati Masters Badminton Turnuvası'nda çift kadınlarda 3. oldu.

Yarı finalde Endonezyalı rakiplerine 2-1 yenildiler.

Neslihan Arın, tek kadınlarda 2. turda elendi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hindistan'daki Guwahati Masters Badminton Turnuvası'nda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde yarıştı. Bengisu ile Nazlıcan, Guwahati kentinde düzenlenen, Dünya Badminton Federasyonu (BWF) Turu takvimindeki toplam 110 bin dolar para ödüllü organizasyona katıldı. 3. BİTİRDİLER Çift kadınların 1 numaralı seribaşları Bengisu ile Nazlıcan, Tayland'dan Phattharin Aiamvareesrisakul-Sarisa Janpeng, Hindistan'dan Hrissha Dubey-Ridhi Kaur Toor ve Kavipriya Selvam-Simran Singhi ikililerini geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Endonezyalı Isyana Syahira Meida ile Rinjani Kwinnara Nastine'in (3 numaralı seribaşı) karşısına çıkan Bengisu-Nazlıcan çifti, maçı 2-1 (21-18, 14-21, 24-22) kaybederek turnuvayı 3. tamamladı. NESLİHAN ELENDİ Tek kadınlarda mücadele eden bir diğer milli sporcu Neslihan Arın ise 2. turda ev sahibi ülkeden Tanya Hemanth'a 2-1 yenilerek elendi. Eshspor Haberleri Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Göztepe maçına hazır!

Galatasaray, kırmızı kart beklediği pozisyonu yeniden paylaştı