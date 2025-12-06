Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, 4 oyuncuyu transfer etti

- Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, 4 yeni oyuncu transfer etti.
- Kadroya katılanlar arasında kaleci Nargiz Aliyeva, orta saha oyuncuları Fatma Ataş ve Juliette Nana ile forvet Zeynep Gamze Koçer bulunuyor.
- Kulüp, oyunculara başarılar diledi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycanlı kaleci Nargiz Aliyeva, orta saha oyuncuları Fatma Ataş ve Juliette Nana ile forvet Zeynep Gamze Koçer'in transfer edildiği belirtildi.
BAŞARILAR DİLENDİ
Açıklamada, oyunculara yeşil-beyazlı forma altında başarı dilendi.