Bengisu Yıldız, FISU Sporcu Temsilcisi oldu

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak seçildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenlenen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'ne, 75 Ulusal Üniversite Spor Federasyonu ve 3 Kıtasal Üniversite Spor Federasyonu'ndan 126 öğrenci temsilcisi katıldı.
SPORCU TEMSİLCİSİ SEÇİLDİ
FISU Başkanı Leonz Eder'in koordinesindeki toplantıda milli sporcu Bengisu, Türkiye adına 2025-2026 dönemi FISU Sporcu Temsilcisi seçildi.