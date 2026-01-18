Trabzonspor, Çekmeköy Bilgidoğa karşısında 4 golle güldü

- Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 4-1 mağlup etti.
- Maça hızlı başlayan Trabzonspor, ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.
- İkinci yarıda Elena Shesterneva'nın golüyle farkı üçe çıkaran Trabzonspor, sahadan galip ayrıldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maça hızlı başlayan bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 5. ve 17. dakikada, Birgül Sadıkoğlu'nun ise 27. dakikada bulduğu golle 3-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 35. dakikada Melike Dinçel'lin attığı golle farkı 2'ye indirdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
TRABZONSPOR, GALİP GELDİ
İkinci yarıda Karadeniz ekibi, Elena Shesterneva'nın 77. dakikada bulduğu golle farkı üçe çıkararak 4-1 öne geçti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.