Beşiktaş, Karabük Demir Kartalspor'u farklı geçti

- Beşiktaş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük Demir Kartalspor'u 94-65 yendi.
- Maçın devre arasına 46-26 önde giren Beşiktaş, üstünlüğünü sürdü.
- Beşiktaş, bu galibiyetle ligde önemli bir zafer elde etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Karabük Demir Kartalspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
KAZANAN BEŞİKTAŞ
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 46-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 94-65 kazandı.