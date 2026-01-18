Abone ol: Google News

Beşiktaş, Karabük Demir Kartalspor'u farklı geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 94-65 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 16:24 Güncelleme:
  • Beşiktaş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük Demir Kartalspor'u 94-65 yendi.
  • Maçın devre arasına 46-26 önde giren Beşiktaş, üstünlüğünü sürdü.
  • Beşiktaş, bu galibiyetle ligde önemli bir zafer elde etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Karabük Demir Kartalspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

KAZANAN BEŞİKTAŞ

Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 46-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 94-65 kazandı.

Eshspor Haberleri