Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Ankara Hentbol'u 55-16 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 20:56
Beşiktaş, Ankara Hentbol'u farklı yendi
  • Beşiktaş, Ankara Hentbol'u 55-16 yendi.
  • Maçın ilk yarısı 30-5 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitti.
  • İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, maçı kazandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen maçta Ankara Hentbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 30-5 önde tamamladı.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmadan 55-16 galip ayrıldı.

