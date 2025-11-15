Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, PAOK'u devirdi

- Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında PAOK'u 30-25 yendi.
- Maçın ilk yarısını 17-12 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
- Rövanş 22 Kasım'da Selanik'te oynanacak ve kazanan ekip son 16 turuna yükselecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı ile Yunanistan ekibi PAOK karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 30-25 kazandı.
RÖVANŞ 22 KASIM'DA
Rövanş müsabakası, 22 Kasım Cumartesi günü Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak.
İki maç sonunda rakibine üstünlük kuracak takım, son 16 turuna yükselecek.