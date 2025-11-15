Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, PAOK'u devirdi

Abone ol: Google News

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Yunanistan ekibi PAOK'u 30-25 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 19:12
EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı ile Yunanistan ekibi PAOK karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 30-25 kazandı.

RÖVANŞ 22 KASIM'DA

Rövanş müsabakası, 22 Kasım Cumartesi günü Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak.

İki maç sonunda rakibine üstünlük kuracak takım, son 16 turuna yükselecek.

