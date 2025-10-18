Beşiktaş, Hentbol EHF Avrupa Kupası'nde turladı

- Beşiktaş, Hentbol EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında GRK Tikves'i 23-21 yenerek tur atladı.
- İlk yarıyı 10-8 geride kapatan Beşiktaş, maçın sonunda galibiyeti elde etti.
- İstanbul'daki ilk maçı da 31-20 kazanarak üstünlük sağlamıştı.
Hentbol EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Kuzey Makedonya ekibi GRK Tikves ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 10-8 geride tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 23-21 galip ayrıldı ve kupada 3. tura yükseldi.
BEŞİKTAŞ, İLK MAÇI DA KAZANMIŞTI
Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı turun ilk müsabakasını da 31-20 kazanmıştı.