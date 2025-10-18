Abone ol: Google News

Beşiktaş, Hentbol EHF Avrupa Kupası'nde turladı

Hentbol EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi GRK Tikves'i 23-21 yenerek tur atladı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:55
  • İlk yarıyı 10-8 geride kapatan Beşiktaş, maçın sonunda galibiyeti elde etti.
  • İstanbul'daki ilk maçı da 31-20 kazanarak üstünlük sağlamıştı.

Hentbol EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Kuzey Makedonya ekibi GRK Tikves ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 10-8 geride tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 23-21 galip ayrıldı ve kupada 3. tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ, İLK MAÇI DA KAZANMIŞTI

Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı turun ilk müsabakasını da 31-20 kazanmıştı.

