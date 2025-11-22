Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16'ya çıktı

- Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi.
- İlk maçta aldığı 30-25'lik galibiyet avantajını korudu.
- Deplasmanda PAOK'a 29-25 yenildi.
EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yunanistan'ın PAOK ekibi ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Selanik'te bulunan Mikra 3 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Yunanistan ekibinin 14-11 üstünlüğüyle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ, SON 16'DA
İstanbul'da oynanan ilk maçı 30-25 kazanan Beşiktaş, rakibine 29-25 mağlup olsa da ilk maçtaki skor avantajıyla son 16 turuna yükselen taraf oldu.