Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16'ya çıktı

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine deplasmanda 29-25 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçtaki skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 22:27
  • Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi.
  • İlk maçta aldığı 30-25'lik galibiyet avantajını korudu.
  • Deplasmanda PAOK'a 29-25 yenildi.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yunanistan'ın PAOK ekibi ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Selanik'te bulunan Mikra 3 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Yunanistan ekibinin 14-11 üstünlüğüyle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ, SON 16'DA

İstanbul'da oynanan ilk maçı 30-25 kazanan Beşiktaş, rakibine 29-25 mağlup olsa da ilk maçtaki skor avantajıyla son 16 turuna yükselen taraf oldu.

