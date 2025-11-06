Beşiktaş, Spor Toto'yu yendi

Abone ol: Google News

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Spor Toto'yu 38-27 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 22:34
  • Maç, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynandı ve Beşiktaş ilk yarıyı 22-21 önde tamamladı.
  • Ev sahibi Beşiktaş, karşılaşmayı üstün bir skorla kazandı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım siyah-beyazlar oldu.

Mücadelenin ilk yarısını 22-21 önde bitiren Beşiktaş, maçı da 38-27'lik skorla kazanmayı başardı.

