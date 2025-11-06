Beşiktaş, Spor Toto'yu yendi

- Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Spor Toto'yu 38-27 mağlup etti.
- Maç, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynandı ve Beşiktaş ilk yarıyı 22-21 önde tamamladı.
- Ev sahibi Beşiktaş, karşılaşmayı üstün bir skorla kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım siyah-beyazlar oldu.
BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ
Mücadelenin ilk yarısını 22-21 önde bitiren Beşiktaş, maçı da 38-27'lik skorla kazanmayı başardı.