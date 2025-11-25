Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın Avrupa Kupası son 16 turundaki rakibi RK Celje oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen EHF Avrupa Kupası son 16 turu kura çekiminde Beşiktaş'ın rakibi RK Celje oldu.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:30
  • Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda RK Celje ile eşleşti.
  • İlk maç 14-15 Şubat'ta Slovenya'da, rövanş ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
  • Kura çekimi Viyana'da yapıldı.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Slovenya'nın RK Celje ekibiyle eşleşti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

MAÇ TARİHLERİ

Slovenya temsilcisi RK Celje ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 14-15 Şubat'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.

