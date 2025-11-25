Beşiktaş'ın Avrupa Kupası son 16 turundaki rakibi RK Celje oldu

- Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda RK Celje ile eşleşti.
- İlk maç 14-15 Şubat'ta Slovenya'da, rövanş ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
- Kura çekimi Viyana'da yapıldı.
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Slovenya'nın RK Celje ekibiyle eşleşti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.
MAÇ TARİHLERİ
Slovenya temsilcisi RK Celje ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 14-15 Şubat'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.