Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sona erdi mi? İşte son yaşananlar...

Beşiktaş'ta 1 aydır devam eden Rafa Silva krizi, perşembe günü oyuncunun takımla birlikte antrenmana çıkmasıyla bir süreliğine son buldu.

Son olarak 2 Kasım'daki Fenerbahçe maçında sahada yer alan Rafa, Antalyaspor, Samsunspor ve Karagümrük karşılaşmalarında ise sakatlığını gerekçe göstererek oynamamıştı.

Sezon devam ederken Beşiktaş'tan ayrılmaya çalışan Portekizli'ye yönetim izin vermemiş, süreç de akışına bırakılmıştı.

1 AY SONRA ANTRENMANA ÇIKTI

32 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Hazırsa antrenmana katılabilir" dediği ve oyuncunun da hocasının kapıyı açmasıyla çalışmalara katıldığı aktarıldı.

Sergen Yalçın'ın antrenman eksikliği bulunan Rafa Silva ile kararını çalışmaların ardından vereceği aktarıldı.

Fiziksel olarak açığı bulunan Rafa'nın en iyi ihtimalle Gaziantep maçında yedek kulübesinde olabileceği aktarıldı.

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ancak gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar 11'de çıkabilecek düzeye gelmesi bekleniyor.

Oyuncunun oynayıp oynamayacağı ile ilgili kararlar artık Sergen Yalçın'ın elinde.

Yönetim, Rafa ile yaptığı görüşmelerde oyuncuyu kazanmaya çalışırken, ara transfer dönemine kadar olan 3 maçlık periyot için ayrılık gündeminin ortadan kalktığı ifade edildi.

Ancak gelecek net değil.

GELECEK HALA NET DEĞİL

Ekim ayından bu yana ayrılmayı isteyen Rafa ile iletişim daha da sıklaştırılacak ve çözüm aranacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.