Galatasaray - Samsunspor: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.
- Eksik oyunculara rağmen Galatasaray, liderliği korumak, Samsunspor ise üst sıralara çıkmak istiyor.
- Maç, 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Emre, Holse, Makoumbou, Musaba, Marius.
Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.
Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.
SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER
Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Samsunspor, haftaya 5. sırada girdi.
Son oynadığı lig maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor.
Sakatlıkları biten Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Coulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.