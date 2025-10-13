Besra Duman halterde dünya ikincisi oldu

Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası Mısır’ın başkenti Kahire’de başladı.
BESRA DUMAN, GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 55 kiloda yarışan milli sporcu Besra Duman 121 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
Şampiyonada yarın milli sporculardan kadınlar 73 kiloda Sibel Çam ve erkekler 72 kiloda Uğur Yumuk madalya mücadelesi verecek.
Öte yandan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan Besra Duman’ı, antrenörleri ve sporcunun kulübünü kutladı.