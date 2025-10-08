Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi AEK!

EHF Avrupa Kupası'nda kura çekimi heyecan yaşandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kupada üçüncü tur kura çekimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

RAKİP AEK

Bu turda mücadele edecek 32 takım, iki torbaya ayrılarak kura çekimine katıldı.

Kupaya üçüncü turdan dahil olan ve 1. torbada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

MAÇ TARİHLERİ

Kupada bu turda ilk maçlar 8-9 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.