Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Kupa'yı kazandı

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Yalıkavakspor karşı karşıya geldi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 30-26'lık skorla Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KUPAYI ALDI

Bursa Büyükşehir Belediyespor, törenle kupasını aldı. Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Armada Praxis Yalıkavakspor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yönetim kurulu üyeleri verdi.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Mesut Çebi takdim etti.