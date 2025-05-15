Buse Tosun Çavuşoğlu'nu başarıya disiplinli çalışması taşıdı

AA & Ensonhaber

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, elde ettiği başarıların temelinde disiplin çalışmanın olduğunu söyledi.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Ben olimpiyata hazırlanırken yaklaşık 2,5 yıl boyunca inanılmaz disiplinli çalıştım. Sağlıklı beslendim, düzenli yaşadım. Teknik ekibimizle birlikte bu süreci çok iyi yönettik. Beslenme artık hayatımızın bir parçası haline geldi.

"ROL MODEL OLMAK DAHA ÖNEMLİ"

Kadın güreşinin Türkiye'de çok önemli bir noktaya geldiğini aktaran Buse, şu ifadeleri kullandı:

Küçük kız kardeşlerimizden, 'Senin gibi olmak istiyorum, dünya şampiyonu olup, ülkeme madalya kazandırmak istiyorum.' şeklinde mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ünvanımı taşımaktan çok, rol model olmak daha önemli.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATILACAĞINA İNANIYORUM"

Buse Tosun Çavuşoğlu, dadın güreşinde geçilmesi güç engellerin aşıldığını anlatarak, şu şekilde konuştu:

Şimdi minik yaş kategorisindeki kızlarımız mindere Avrupa ve dünya şampiyonu olmak için çıkıyorlar. 2028 ve 2032 olimpiyatlarında çok daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum.

"DESTEKLERİNİ HER ZAMAN YANIMDA HİSSETTİM"

En büyük motivasyon kaynağının ailesi olduğunu anlatan milli sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

Zorluklarla baş ederken en büyük desteğim ailem oldu. Ailem, eşim... Onlarla vakit geçirmek beni hep rahatlattı. Desteklerini her zaman yanımda hissettim.

"NE YAZIK Kİ AYNI SEVİYEDE DEĞİL"

Kadın sporcu olmanın Türkiye'de artık daha kabul görmeye başladığını ancak bireysel sporcuların yeterince ilgi görmediğini anlatan Buse Tosun Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Takım sporlarına gösterilen ilgi, bireysel olimpiyat sporcuları için ne yazık ki aynı seviyede değil.

"MİNDERE NASIL ÇIKIYORSAM, DIŞARIDA DA ÖYLEYİM"

Hayatının her alanında hırslı biri olduğuna dikkati çeken ay-yıldızlı güreşçi, şu şekilde görüş belirtti:

Hedef koyduğum her şey için sonuna kadar çalışırım. Mindere nasıl çıkıyorsam, dışarıda da öyleyim.

"BU SPOR ÇOK ZOR"

Genç sporculara seslenen Buse Tosun Çavuşoğlu, şunları kaydetti: