Celal Bayar Çilenker, başaltı boyuna düştü

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Celal Bayar Çilenker'in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle başaltı boyuna düşürüldüğünü duyurdu.
TGGF'den yapılan açıklamada, Celal Bayar Çilenker'in 1 Haziran'da verdiği doping kontrol idrar örneğinde yasaklı madde tespit edildiği ve 3 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.
"BAŞALTI BOYUNA DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"
Çilenker'in 4-6 Temmuz tarihlerinde Edirne'de yapılan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda birinci olarak başpehlivan boyuna yükseldiği hatırlatılarak, şöyle denildi:
Celal Bayar Çilenker'in daha önce güreştiği boy olan başaltı boyuna düşürülmesine, aynı faaliyette başaltı boyunda 3. olan Abdulrefik Öner'in başpehlivan boyuna yükseltilmesine karar verilmiştir.