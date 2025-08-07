Celal Bayar Çilenker, başaltı boyuna düştü

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Celal Bayar Çilenker'in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle başaltı boyuna düşürüldüğünü duyurdu.

TGGF'den yapılan açıklamada, Celal Bayar Çilenker'in 1 Haziran'da verdiği doping kontrol idrar örneğinde yasaklı madde tespit edildiği ve 3 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

"BAŞALTI BOYUNA DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Çilenker'in 4-6 Temmuz tarihlerinde Edirne'de yapılan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda birinci olarak başpehlivan boyuna yükseldiği hatırlatılarak, şöyle denildi: