Cemal Yusuf Bakır, 20 yaş altı dünya 2'ncisi!

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda müsabakalar yapıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda mindere çıkan Cemal Yusuf Bakır, Japon Kosei Miyaki’yi 8-5, Azerbaycanlı Mazaim Mardanov’u 4-3, Ukraynalı Ivan Yankovsky'yi de tuşla yenerek finale çıktı.
Cemal Yusuf, Rus Ali Ilyasov ile karşılaştığı final müsabakasını kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
4 MADALYAYLA TAMAMLADIK
Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı 4 madalyayla (1 gümüş, 3 bronz) tamamladı.