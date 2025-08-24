Abone ol: Google News

Cemal Yusuf Bakır, 20 yaş altı dünya 2'ncisi!

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 20:00
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda müsabakalar yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda mindere çıkan Cemal Yusuf Bakır, Japon Kosei Miyaki’yi 8-5, Azerbaycanlı Mazaim Mardanov’u 4-3, Ukraynalı Ivan Yankovsky'yi de tuşla yenerek finale çıktı.

Cemal Yusuf, Rus Ali Ilyasov ile karşılaştığı final müsabakasını kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

4 MADALYAYLA TAMAMLADIK

Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı 4 madalyayla (1 gümüş, 3 bronz) tamamladı.

