Cooper Woods, altın madalyaya ulaştı

- Avustralyalı Cooper Woods, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde altın madalya kazandı.
- Kanadalı Mikael Kingsbury, dönüş puanlarında 0,7 puan farkla gümüş madalyayla yetindi.
- Japon Ikuma Horishima ise bronz madalya kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 6. gününde serbest stil kayak erkekler moguls finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Finalde 83,71 puan toplayan Avustralyalı Cooper Woods, altın madalyanın sahibi oldu.
Kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Woods, Avustralya'ya oyunlardaki ilk madalyasını kazandırdı.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Milano-Cortina'daki oyunlara son şampiyon ünvanıyla gelen Kanadalı Mikael Kingsbury, müsabakayı rakibiyle aynı puanda tamamlasa da dönüş puanlarında 0,7 puan geride kalarak gümüş madalyayla yetindi.
Kingsbury, moguls kategorisinde 4. olimpiyat madalyasını aldı.
Japon Ikuma Horishima ise 83,44 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.