Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

Göster Hızlı Özet Milli atıcılar Damla Köse ve Mert Nalbant, Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kahire'deki turnuvada 634.2 puanla bronz maça çıkan ikili, İtalyan rakiplerini 16-10 yendi.

Türkiye, bu başarıyla karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde ilk kez madalya aldı. Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant önemli bir başarının sahibi oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 2. gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı. İLK MADALYA Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Damla ile Mert, 3'üncülük için karşılaştıkları İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 yendi. Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını aldı.

