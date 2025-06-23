David Ginesta Montes, başarı için zaman istedi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü David Ginesta Montes, doğru yolda ilerlediklerini ancak zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ocak ayının ortasında milli takımın başına geçen 37 yaşındaki Ginesta Montes, Türkiye'ye gelme sebebi, ilk 5 ayda yaptıkları, Türk hentbolcular hakkındaki görüşleri ve hedeflerine ilişkin AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

"GÜZEŞ ŞEYLER İNŞA EDEBİLİRİZ"

İspanyol çalıştırıcı, Türk Milli Takımı'nı tercih etmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Buraya geldim. Çünkü başkanımız Mesut (Çebi) Bey'le ilk konuştuğumda, federasyonun Türk hentbolunun geleceği için bir planı olduğunu gördüm. Benim açımdan en önemlisi bir planımızın olması. Sonrasında genç ve deneyimli oyuncularla çalışıp gelecek için güzel şeyler inşa edebiliriz.

"HEPİMİZ TÜRK HENTBOLUNU GELİŞTİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İlk 5 ayın çok hızlı geçtiğini aktaran Ginesta Montes, şu şekilde konuştu:

Ekibimle beraber iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Geçen aydan bu yana Ankara'da çalışan genç takım oyuncularını takip ediyorum. Onları ve antrenörleri tanımaya, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ama en önemlisi, herkesin bu projeye mümkün olduğunca yardım etmek istemesi. Hepimiz Türk hentbolunu geliştirebilmek için çalışıyoruz.

"ELİMİZDE HAZIR OYUNCULAR OLMALI"

Ginesta Montes, göreve başladığında nasıl bir oyuncu havuzuyla karşılaştığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Deneyimli ve genç oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca geleceğimiz olan 17 ve 19 yaş altı oyuncularla çalışıyoruz. A takımda uluslararası tecrübeye sahip oyuncularımız var. Kariyerlerini yurt dışında sürdüren isimlerin varlığı önemli. Çünkü Türkiye liginde olmayan deneyimi bize katabilirler. Şu anki çalışma şeklimizden memnunum. Milli maç haftaları geldiğinde en iyi oyuncuları seçebileceğimiz geniş bir oyuncu grubumuz var. İyi performans gösterirlerse, kulüplerinde iyi oynarlarsa milli takıma gelebilirler. Bu yüzden sadece 18 ya da 20 isimle değil daha fazla oyuncuyla çalışmak istiyoruz. Çünkü her ihtimale karşı elimizde hazır oyuncular olmalı.

"ÖNCELİKLE KENDİ LİGİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Türkiye'de kadın hentbolunun ilerlemesi için neler yapılması gerektiği sorusu yöneltilen Ginesta Montes, şunları söyledi:

Öncelikle kendi ligimizi geliştirmeliyiz. Sonra kilit noktalardan birinin, fiziksel kondisyon olduğunu düşünüyorum. Bu yönde çalışıyoruz, umarım gelecekte bu alanda daha iyi oluruz. Ayrıca oyuncularımızın mümkün olduğunca üst düzey maça çıkması gerekiyor. Bu kesinlikle Türk oyuncularının seviyesini artırmamıza yardımcı olacak.

"ÇOK MEMNUNUM"

İspanyol başantrenör, yakından takip ettiği alt yaş milli takımlarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

17 ve 19 yaş altı oyunculardan çok memnunum. Çok fazla potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. 19 yaş altı takımında iri, hızlı, farklı özellikler ve becerilere sahip oyuncular var. Yapmamız gereken bunu pratiğe geçirmek. Uluslararası maçlar oynayarak onlara deneyim kazandırmalıyız. Ayrıca şu an çalışmalarını sürdüren çok iyi bir 17 yaş altı takımımız var. Takımın tutumu çok iyi. Öğrenmek istiyorlar, dinliyorlar. Dolayısıyla iyimser ve pozitif olmalıyız.

"YAPACAĞIMIZ, İŞ ZAMAN ALACAK"

Ginesta Montes, doğru yolda ilerlediklerini ancak zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, şunları dedi:

Planımızı takip etmeye çalışıyoruz. Sadece yapacağımız işin zaman alacağını düşünüyorum. Umarım Türkiye'de hentbolu seven ve hentbol için bir şeyler yapmak isteyen herkes bu projeye dahil olmaya çalışır. Ben buradayım ama herkesle konuşabilirim. Beni veya bu projeyi dinlemeye açık olan herkese yardım edebilirim.

"ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Gelişim projesini tek başına hayata geçiremeyeceğini belirten ve Türk hentbolunun paydaşlarından destek isteyen Ginesta Montes, şu yorumu yaptı:

Herkesin bu federasyona, bu projeye kendini dahil hissetmesi gerekiyor. Kapılar herkese açık. Birlikte çalışırsak sonuçlar kesinlikle daha hızlı gelecektir. Her şeyi bir gün, bir hafta veya bir ayda düzeltecek bir çare yok. Çok çalışmalıyız, aylarca çalışmalıyız ve sonunda ne olacağını göreceğiz.

"İŞİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kendisinin yanı sıra A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ve Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales'in de İspanyol olduğu hatırlatılan Ginesta Montes, Türk hentbolunda İspanyol ekolünün işe yarayıp yaramayacağı sorusuna şu cevabı verdi:

İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi yöntemlerimiz var ve bunu takip edeceğiz. Eğer Türkiye için iyiyse bu metodolojiyi uygulayacağız. Aynı zamanda sistemimizi başka ülkelere, takımlara veya federasyonlara nasıl uyarlayabileceğimizi de biliyoruz. İspanyol antrenörler olarak kendi metotlarımız var ama burada sahip olduklarımıza da uyum sağlayabiliriz.

"ÇOK SAYIDA HAZIRLIK MAÇI OYNAMAYI PLANLIYORUM"

Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki başantrenör, öncelikli hedefi hakkında ise şunları kaydetti: