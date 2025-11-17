Deniz Sapmaz, Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'ne katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain Binicilik, Atıcılık ve Golf Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı Faldo Gençler Turu'nun Avrupa Büyük Finali'nde, 32 ülkeden 89 sporcu yer alacak.

Turnuvaya 16-21 yaş altı kategorilerindeki kadın ve erkek golfçüler katılacak.

Deniz Sapmaz, Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvası'nda şampiyon olarak katılmaya hak kazandığı Avrupa büyük finalinde, hem 16 hem de 21 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışacak.

"HEM BENİ MOTİVE EDİYOR HEM DE GURURLANDIRIYOR"

16 yaşındaki milli golfçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turnuvada oynayabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek, hem beni motive ediyor hem de gururlandırıyor. Böyle önemli bir organizasyonda yer aldığım için heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.