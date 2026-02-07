Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezaları onandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'a verilen 2 maçlık cezanın yanı sıra 80 bin liralık para cezasında da değişime gitmedi.

Rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle ceza alan Skriniar, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak lig maçında sahadaki yerini alabilecek.

ASLLANI'NİN CEZASI DA ONANDI

Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani'nin cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.

RİZESPOR'UN CEZASI KALDIRILDI

Tahkim Kurulu, Samsunspor'a verilen toplam 720 bin liralık para cezasında da herhangi bir değişikliğe gitmezken Rizespor'un cezası kaldırıldı.

Karadeniz ekibine verilen 2 milyon 700 bin liralık ceza ile kulüp yöneticisi Fatih Bakoğlu'na kesilen 2 milyon liralık cezalar da Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.

Rizespor başkanı İbrahim Turgut'a verilen 40 bin liralık ceza ise onandı.