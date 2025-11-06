Dünya şampiyonu Tekvando Milli Takımı Ankara'da meşalelerle karşılandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan ile gümüş madalya alan Furkan Ubeyde Çamoğlu, Ankara'ya geldi.

Yurda dönen milli tekvandocular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Milli sporcuları, Esenboğa Havalimanı'nda federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ile yakınları çiçeklerle karşıladı.

Karşılama töreninde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yer aldı.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM"

Merve Dinçel Kavurat, yaptığı açıklamada, üst üste ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatarak, "Bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. 2024 Paris Olimpiyatları benim için maalesef talihsiz bir şekilde sonlanmıştı. Ama profesyonel bir sporcunun yapması gerektiği gibi yeni bir hedef koydum ve dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Başarısında emeği bulunanlara teşekkür eden Merve, sözlerini şöyle sürdürdü:

Arkamda çok güzel bir ekibin olduğunu düşünüyorum. Bu başarılar tek taraflı değil. Görünmeyen, arkada dağlar kadar emek veren bir kadro var. Kendi adıma konuşmam gerekirse onlar olmasaydı olimpiyat sonrasında dibi görüp yeniden zirveye çıkamazdım. Şimdi yapmam gereken tek şey bu madalyayı, başarıyı korumak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı ülkeme getirmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim.

"ALTIN MADALYAYLA DÖNMEK İSTİYORDUM"

Katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emine Göğebakan, "Ülkemizden ayrılırken altın madalyayla dönmek istiyordum. Dönüşüm altın madalyayla oldu, çok mutluyum. Çok çalıştık. Bu madalyayı alacağıma emindim ama ne zaman alacağımı bilmiyordum. Bugüne nasipmiş. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk. Çok güzel sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ÜZGÜNÜM"

Furkan Ubeyde Çamoğlu ise "Gümüş madalyada kaldığım için biraz üzgünüm. Ama Allah'a şükürler olsun, bazen nasipten ileriye gidemiyoruz. Takım halinde dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR AN OLSUN BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Tekvando Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı da tarihi bir başarıya imza attıklarının altını çizdi.

"Türk tekvando tarihinin en başarılı sonucunu aldık." diyen Kavcı, şunları kaydetti: