Emin Müftüoğlu: Artık 81 ile hükmeden bir bisiklet ailesi olacağız

Bisiklet branşının idari yapılanması ile 2026 yılı hedeflerinin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, 'İl Temsilcilikleri ve Kurul Başkanları Toplantısı' Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Toplantıya; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kurul başkanları, temsilciler, sporcular ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, açılış konuşmaları ile devam etti.

"SPORA YÖN VEREN TÜM KURUMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

İl temsilcilerinin federasyonun sahadaki gözü, kulağı ve en güçlü temsilcileri olduğunu belirten Müftüoğlu, "Sizler, bulunduğunuz ilde bisiklet sporunun gelişimini yönlendiren yerel yönetimler, spor il müdürlükleri ve kamu kurumlarıyla doğrudan ilişki kuran kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız ve tüm paydaşlarımızla federasyonumuz arasında köprü görevi üstlenen en önemli yapı taşlarımızsınız. Merkezden alınan kararların sahada karşılık bulması, sorunların doğru şekilde merkeze aktarılması ve çözüm üretebilmesi sizlerin etkinliğiyle mümkündür. Federasyon merkezi olarak bizler Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere spora yön veren tüm kurumlarla temas halindeyiz. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mevzuat, organizasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası temsil, kaynak geliştirme ve projelendirme konularında aktif ve çözüm odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Ancak biliyoruz ki merkez ne kadar güçlü olursa olsun yerelde karşılığı yoksa başarı sürdürebilir değildir. Bu nedenle il ve ilçe bazında güçlü temsil, sağlıklı iletim ve aktif katılım bizim için vazgeçilmezdir. Dünya Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevlerinin kapsamında edindiğimiz uluslararası tecrübeyi ülkemizde bisiklet sporunun gelişimi için avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonun sahaya yansıması ise sizlerin katkısıyla mümkündür. Uluslararası standartları yerel dinamiklerle buluşturmak en temel hedeflerimizden birisidir." diye konuştu.

"ARTIK 81 İLE HÜKMEDEN BİR BİSİKLET AİLESİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sporcu yetiştirmede en temel gerçeğe değinen Müftüoğlu, başarının merkezde değil illerde başladığını vurgulayarak, "Altyapı çalışmaları, yerel iş birlikleri, kulüplerin aktif olması, gelişimi, okul sporları ve yerel ligler hep yerelde şekillenir. Bu nedenle il bazındaki gelişimi öncelikli görüyoruz. Bu sezon lansmanını yapacağımız yeni projeler altyapıdan elit seviyeye kadar geniş bir vizyonu kapsamaktadır. Bu projelerin başarıya ulaşabilmesi için sahiplenilmesi, doğru anlatılması, yerelde aktif uygulanması hayati önem taşımaktadır. Bu noktada sizlerin desteği kritik öneme sahip. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece bisiklet sporumuzu daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir bir noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Birlikte olursak çok şey başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu yıl, önümüzdeki hafta Balkan Birliği'ni İstanbul'da topluyoruz, genel kurul var. Buraya yıllardır gelmeyen Dünya Başkanı ve Avrupa Başkanı geliyor. 4 yıldır söylüyoruz, hiç kimse gelmiyordu. Şimdi gelmeye başladı. Daha farklı bir bisiklet ailesi görmeye başladılar dünyada. Bunu son seçimde de gördük. Sizler çok kıymetlisiniz, çok önemlisiniz ama mutlaka daha çok çalışmamız gerekiyor. Yeni bir sistem kuruyoruz. Bu bölge temsilcilikleri, il temsilcilikleriyle birlikte farklı bir yapı ortaya çıkacak. Artık 81 ile hükmeden bir bisiklet ailesi olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından program özelinde hazırlanan tanıtım filmi seyredildi. Ardından toplantı, federasyon il temsilcilerine sertifika takdimi ve 10 yılı aşkın süredir görev yapan il temsilcilerine plaket takdimi ile devam etti.

Program sonunda ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.