Emre Kutalmış Ateşli'nin dünya şampiyonluğu için kendine güveni tam

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağına inandığını söyledi.

Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde yapılacak Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler +87 kiloda tatamiye çıkacak Emre Kutalmış Ateşli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıl başından bu yana Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Emre, kampların çok verimli geçtiğinin altını çizdi.

"GENÇ BİR KADROMUZ VAR"

Milli tekvandocu, takım halinde iddialı olduklarını vurgulayarak, "Azerbaycan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bu sefer onu şampiyonluğa çevirmek istiyorum. Olmaması için bir neden yok. Kendimize güveniyoruz. Genç bir kadromuz var. Ama eminim ki hepimiz çok başarılı olacağız." diye konuştu.

"İNŞALLAH ALTIN MADALYAYI DA GETİRECEĞİM"

Seçmeler sonucu Dünya Şampiyonası kadrosuna giren Emre, form durumuyla ilgili soru üzerine "Olimpiyat sezonundan çıkan sporcular, genelde bir yorgunlukla karşılaşıyor. O yorgunluğun ardından bu yıl başlarında hafif sendeledim ama şu an durumum çok iyi. Dediğim gibi kendime güveniyorum, elimden geleni yapacağım. İnşallah altın madalyayı da getireceğim." ifadelerini kullandı.

"TAKIM HALİNDE DE DERECE ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Avrupa şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Takım halinde de derece elde edeceğimize inanıyorum. Her geçen yıl yeni bir jenerasyonla, daha sağlam bir jenerasyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Dediğiniz gibi takımın tecrübeli isimlerindenim. Yaşım halen genç olmasına rağmen şu an takımda benden daha genç sporcular da var. İlk kez Dünya Şampiyonası'nda yarışacak arkadaşlarımız var. Daha önceki turnuvalarda kendilerini test ettiler. Aslında hepsi iddialı. Kendilerine inanırlarsa, ellerinden geleni yaparlarsa onlar da başarıya ulaşacaklardır.

"OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK HER SPORCUNUN HAYALİDİR"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Emre, oyunların kendisine ne kattığıyla ilgili soruya, "Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayalidir. Tabii gönül isterdi ki madalyayla dönelim fakat olmadı. Yine de olimpiyatta yarışmak, o atmosferi yaşamak benim için çok büyük bir gurur. Bana çok büyük tecrübeler kattı. İnşallah, bu tecrübeleri de Dünya Şampiyonası'nda kullanacağım." yanıtını verdi.

"PARİS 2024, BENİM İLK OLİMPİYATIMDI"

Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını kıl payı kaçırdığını hatırlatan Emre, şunları kaydetti:

Paris 2024, benim ilk olimpiyatımdı. Spora ilk başladığımda her zaman olimpiyatların hayalini kurdum. Üstünden 20 yıl geçti. Oraya katılmak benim için çok büyük bir gururdu. Oranın atmosferi müthişti. Her sporcunun yaşaması gereken bir duygu. İnşallah ben ve takım arkadaşlarım, bu duyguyu bir daha yaşarız.

"BİRKAÇ OLİMPİYAT DAHA GÖREBİLECEĞİME İNANIYORUM"

Milli takımın tecrübeli sporcuları arasında yer almasına rağmen daha 24 yaşında olduğuna işaret eden Emre, "Birkaç olimpiyat daha görebileceğime inanıyorum. Bu şampiyonalar, olimpiyatlar için ön hazırlık. Puan veriyor, bir sonraki senenin grand prix'leri için çok önemli. Onun için burada güzel mücadele etmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.