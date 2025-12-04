Emre Sakcı'dan Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikincilik!

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu.
- Lublin'deki şampiyonada 100 metre kurbağalamada 56.22'lik dereceyle gümüş madalya kazandı.
- Türkiye Yüzme Federasyonu, Emre Sakçı ve antrenörünü tebrik etti.
Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, milli yüzücü Emre Sakçı mücadele etti.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, Lublin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Emre Sakçı ve antrenörü İsa Fatih Yıldırım'ı tebrik ederiz." denildi.
7 ARALIK'TA TAMAMLANACAK
Türkiye'nin 7 sporcu ile temsil edildiği organizasyon, 7 Aralık'ta sona erecek.