Eray Şamdan: Hedefim, yılı altın madalyayla kapatmak

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig'de sezonunu birincilikle tamamlayan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikincilikle Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan, 8-9 Ağustos'ta Çin'de organize edilen ve ilk kez katıldığı Dünya Oyunları'nı birincilikle tamamladı.

Karate1 Premier Lig 2025 sezonunun Fas'ın başkenti Rabat'taki finalinde zirvede yer alarak klasmanında ikinci kez yılın en iyi sporcusu olarak "Grand Winner" ünvanını elde eden 27 yaşındaki milli karateci Eray, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları ile 27-30'da Mısır'da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda alacağı birincilikle üçte üç yapıp bu yılı altın madalyayla kapatmak istiyor.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIM"

Hazırlıklarını Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Şamdan Spor Merkezi'nde sürdüren Türkiye Karate A Milli Takımı sporcusu Eray Şamdan, AA muhabirine, ilk kez katıldığı Dünya Oyunları'nda altın madalya kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dünya Oyunları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandırdığına değinen Eray, kota sistemiyle olimpiyatlar benzeri bir formatta düzenlenen organizasyondan şampiyon olarak dönmesinin kendisi için büyük gurur olduğunu ifade etti.

"Her sıklette sadece dünyanın en iyi 8 sporcusu yarışabiliyordu. Altın madalyayı kazanacağımı orada hissetmiştim. Fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlandım." diyen Şamdan, Faslı, Japon ve İtalyan rakiplerini geçerek yarı finalde Kuveytli sporcuya karşı galip geldiğini, finalde ise ata sporu karate olan Japon rakibini 12-2'lik farklı skorla yendiğini söyledi.

"HEDEFİM YILI ALTIN MADALYAYLA KAPATMAK"

Eray, turnuvanın "en başarılı sporcusu" seçildiğini anımsatarak, elde ettiği derecenin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kasım ayında düzenlenecek iki önemli uluslararası organizasyona odaklandığından bahseden Eray, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'daki İslami Dayanışma Oyunları ile 27-30'da Mısır'da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda ülkesini temsil edeceğini belirterek, "İki turnuva da oldukça önemli. İnşallah bayrağımızı orada göndere çektirerek tekrar altın madalyayı ülkemize kazandırmak istiyorum. Hedefim, yılı altın madalyayla kapatmak." dedi.