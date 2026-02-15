Federica Brignone, ikinci altın madalyasını elde etti

- Federica Brignone, Milano-Cortina 2026'da alp disiplini kadınlar büyük slalomda altın madalya kazandı.
- Brignone, ilk inişte 1.03.23, ikinci inişte 1.10.27 süreyle toplamda 2 dakika 13.50 saniye elde etti.
- İsveçli Sara Hector ve Norveçli Thea Louise Stjernesund ise 0.62 saniye farkla gümüş madalyayı paylaştı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde alp disiplini kadınlar büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.
İtalyan Federica Brignone, ilk iniş yarışında 1.03.23, ikinci inişte 1.10.27 olmak üzere 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
İKİNCİ KEZ ALTIN MADALYA ALDI
Brignone, kadınlar süper büyük slalomun ardından Milano-Cortina 2026'daki ikinci altın madalyasını kazandı.
KÜRSÜDE YER ALANLAR
İsveçli Sara Hector ve Norveçli Thea Louise Stjernesund, 0.62 saniye farkla gümüş madalyayı paylaştı.