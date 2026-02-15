Abone ol: Google News

Federica Brignone, ikinci altın madalyasını elde etti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar büyük slalom kategorisinde İtalyan Federica Brignone, altın madalya aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 18:16
Federica Brignone, ikinci altın madalyasını elde etti
  • Federica Brignone, Milano-Cortina 2026'da alp disiplini kadınlar büyük slalomda altın madalya kazandı.
  • Brignone, ilk inişte 1.03.23, ikinci inişte 1.10.27 süreyle toplamda 2 dakika 13.50 saniye elde etti.
  • İsveçli Sara Hector ve Norveçli Thea Louise Stjernesund ise 0.62 saniye farkla gümüş madalyayı paylaştı.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde alp disiplini kadınlar büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

İtalyan Federica Brignone, ilk iniş yarışında 1.03.23, ikinci inişte 1.10.27 olmak üzere 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

İKİNCİ KEZ ALTIN MADALYA ALDI

Brignone, kadınlar süper büyük slalomun ardından Milano-Cortina 2026'daki ikinci altın madalyasını kazandı.

KÜRSÜDE YER ALANLAR

İsveçli Sara Hector ve Norveçli Thea Louise Stjernesund, 0.62 saniye farkla gümüş madalyayı paylaştı.

Eshspor Haberleri