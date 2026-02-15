Abone ol: Google News

Gökhan Kırdar'dan Bursaspor tribünlerine "Cendere" şov

Bursaspor ile Kırklarelispor karşılaşması öncesinde yeşil-beyazlı taraftarlar unutulmaz anlar yaşadı. Gökhan Kırdar'ın saha ortasından adeta bir orkestrayı yönettiği anlar taraftarlara coşkulu anlar yaşattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 19:28
  • Gökhan Kırdar, Bursaspor - Kırklarelispor maçı öncesi sahne alarak Cendere performansıyla tribünleri coşturdu.
  • Taraftarlar, Kırdar'ın performansına hep bir ağızdan eşlik edip görsel bir şölen oluşturdu.
  • TEKSAS'ın sosyal medyada paylaştığı bu unutulmaz anlar izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bir Bursaspor klasiği...

Efsane dizi Kurtlar Vadisinin müziklerine imza atan besteci Gökhan Kırdar, maç öncesinde saha içinde sahne alarak tribünleri coşturdu.

Özellikle dizinin hafızalara kazınan parçası Cendere performansı büyük beğeni topladı.

Binlerce taraftar, Kırdar’ın performansına hep bir ağızdan eşlik etti.

ATMOSFER TRİBÜNLERİ HAVAYA SOKTU

Marşların söylendiği anlarda statta görsel şölen yaşanırken, ünlü besteci taraftarlarla birlikte atkı şov da yaptı.

Tribünlerden yükselen tezahüratlar eşliğinde ayakta alkışlanan Kırdar, Bursasporlu futbolseverlere unutulmaz bir maç öncesi atmosferi yaşattı.

Bursaspor'un taraftar topluluğu TEKSAS'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anlar, izleyenlerden tam not aldı.

Eshspor Haberleri