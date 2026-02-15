Göztepe - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı

- Göztepe, Kayserispor ile 22. hafta maçında golsüz berabere kaldı.
- Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıkarken, Kayserispor 4 maç sonra puan aldı.
- Göztepe 41, Kayserispor ise 16 puana ulaştı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı. Konuk ekip ise 4 maç sonra ligde puan aldı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Göztepe 41 puan, Kayserispor ise 16 puan oldu.
GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA
Ligin sonraki maçında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.