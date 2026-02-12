Federica Brignone'den tarihe geçen madalya

- Federica Brignone, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini kadınlar süper büyük slalomda altın madalya kazandı.
- Brignone, 1 dakika 23.41 saniyelik derecesiyle hem ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı hem de kış oyunlarında en yaşlı altın madalya sahibi oldu.
- Yarışta Fransız Romane Miradoli gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter bronz madalya elde etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 6. gününde alp disiplini kadınlar süper büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.
İtalyan Federica Brignone, bir dakika 23.41 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. İlk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki Brignone, kış oyunlarındaki madalya sayısını 4'e yükseltti.
TARİHE GEÇEN BAŞARI
Brignone, alp disiplininde kış oyunları tarihinin altın madalya kazanan en yaşlı sporcusu da oldu.
Fransız Romane Miradoli, 0.41 saniye geride gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter ise 0.52 saniye farkla bronz madalya aldı.