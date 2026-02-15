Femke Kok, rekorla altın madalya aldı

- Femke Kok, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 500 metre sürat pateninde altın madalya kazandı.
- Hollandalı sporcu, 36.49 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı.
- Jutta Leerdam gümüş, Miho Takagi ise bronz madalya aldı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde sürat pateni kadınlar 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.
Hollandalı Femke Kok, 36.49 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.
Kok, 1000 metre yarışındaki ikinciliğinin ardından oyunlarda ikinci madalyasını elde etti.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
1000 metre kategorisinin altın madalyalı ismi Hollandalı Jutta Leerdam, 500 metre kategorisinde 0.66 saniye geride gümüş, Japon Miho Takagi ise 0.78 saniye farkla bronz madalyanın sahibi oldu.