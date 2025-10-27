Formula 1'de şampiyonluk yarışı karıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix heyecanı yaşandı.

NORRIS GALİP

Meksika Grand Prix'si McLaren pilotu Lando Norris kazandı.

İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.

Şampiyonluk yarışının zirvesindeki Oscar Piastri ise 5. olarak şampiyonluk yarışında 2. sıraya geriledi.

Mercedes'ten Kimi Antonelli 6, George Russell ise 7. oldu.Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise aldığı 10 saniye dur / kalk cezası sonrası yarışı 8. sırada noktaladı.

Haas'tan Esteban Ocon 9, Sauber'den Bortoleto ise son puan basamağına tutundu.

Aston Martin'den Fernando Alonso, Sauber'den Nico Hülkenberg ve Racing Bulls'tan Liam Lawson ise yarış dışı kaldı.

PİLOTLAR PUAN DURUMU

357 Puan: Lando Norris

356 Puan: Oscar Piastri

321 Puan: Max Verstappen

258 Puan: George Russell

210 Puan: Charles Leclerc

KALAN YARIŞLAR

7-9 Kasım: Brezilya

20-22 Kasım: Las Vegas

28-30 Kasım: Katar

5-7 Aralık: Abu Dhabi