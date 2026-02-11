Franjo von Allmen, altın madalyayı kaptı

- Franjo von Allmen, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda süper büyük slalomda altın madalya kazandı.
- Von Allmen, aynı Olimpiyatlarda 3 altın madalya alan ilk erkek alp disiplini sporcusu oldu.
- Gümüş madalyayı ABD'li Ryan Cochran-Siegle, bronz madalyayı ise İsviçreli Marco Odermatt aldı.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde alp disiplini erkekler süper büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.
İsviçreli Franjo von Allmen, bir dakika 25.32 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı.
İsviçreli kayakçı, alp disiplini erkekler iniş ve takım kombinenin ardından Milano-Cortina 2026'daki üçüncü olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
TARİHE GEÇTİ
Ayrıca Von Allmen, Grenoble 1968'de yarışan Fransız Jean Claude Killy'den beri aynı oyunlarda 3 altın madalya alan ilk erkek alp disiplini sporcusu oldu.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Bu kategoride ABD'li Ryan Cochran-Siegle, 0.13 saniye geride gümüş ve İsviçreli Marco Odermatt, 0.28 saniye farkla bronz madalya kazandı.