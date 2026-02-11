Selçuk İnan: 3 maçı aynı oyuncularla oynayamazdık

Süper Lig’in 22. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 14.30’da Kocaeli Stadyumu’nda Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri’nde başlayan Kocaelispor’da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖNEMLİ VE GÜZEL GALİBİYETTİ"

Antrenman öncesi genç teknik adam için doğum günü pastası kesilirken, yeşil-siyahlı oyunculara teşekkürlerini iletti. Geçtiğimiz hafta güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen İnan, "Zorlu periyottan geçtik. Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan sonra zorlu Kayserispor deplasmanı. Oyun açısından çok memnun olduğum haftaydı. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Önemli ve güzel galibiyetti." dedi.

"HEPSİ FORMAYI HAK EDİYOR"

Bir haftada 3 maç oynadıkları periyodu değerlendiren Selçuk İnan, "3 maçlık periyottu. Bütün oyuncularımızın fiziksel olarak hazır durumda olması hiç kolay değil. Hep aynı oyuncularla 3 maçı da oynayabilmenin bizim için kolay olmayacağını biliyorduk. Stratejimizi ona göre belirledik. Daha dinamik oyuncularımızı farklı bir şekilde kullandık. Sonradan oyuna aldığımız oyuncularımız zaten oyunun seyrini değiştirebilecek hamlelerdi. Stratejik olarak biliyorduk. Şükürler olsun ki hepsi tuttu. Hocalık biraz da böyle oluyor. Bu değişiklikler tuttuğu zaman önemli bir şey yapmış oluyorsunuz. Biz son maçta bunu yaşadık. Hocalığa başladığımdan beri diyorum; iyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Oyuncular birbirini seviyor. Birbiri için mücadele ediyor. Sahada kimin olduğunun benim için çok bir önemi yok. Ben isme bakmıyorum. Hepsi çalışıyor, hepsi formayı hak ediyor. Bazen istedikleri performansı veremeseler bile, bizi çok memnun etmeseler de emin olduğum bir şey var; herkes mücadele ediyor ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gireniyle-çıkanıyla vermiş oldukları performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"GÖKHAN İNŞALLAH PERFORMANSINI DEVAM ETTİRİR"

Kayserispor maçında son dakikada yaptığı kurtarışla 3 puanın alınmasında emeği olan Gökhan Değirmenci’ye ayrı parantez açan Selçuk İnan, "Çok karakterli ve çok sevdiğim bir insan ve oyuncumuz. Takım arkadaşlarını çok seviyor. Arkadaşları da onu seviyor ve çok büyük saygı duyuyor. Kalbinin de ekmeğini yiyor. Gerçekten iyi insan, iyi kaleci. Her ne şartta olursa olsun takımının yanında olmaya çalışıyor. Onun adına çok mutluyum. Galibiyette önemli rollerden biri de Gökhan'ındı. İnşallah performansını devam ettirir. Jova (Aleksandar Jovanovic) ile ilgili net bir şey hala söyleyemiyoruz. Pazartesi günü tedavisi tamamlanacak ve dönecek. Sonrasında ne zaman bizimle birlikte olacağı netlik kazanır." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇIN HİKAYESİ, ANI FARKLI"

Ligin ilk yarısında ve kupada olmak üzere 2 kez mağlup oldukları Gaziantep FK maçıyla ilgili Selçuk İnan, "Her maçın hikayesi, anı farklı. Dolayısıyla her maça farklı hazırlanıyoruz. Yeniden hazırlanıyoruz. Geçmişte kaybettiğimiz maçlarla ilgilenmiyoruz diyemem, ders çıkarmak lazım. Özellikle kaybettiğiniz maçlarda neleri doğru, neleri yanlış yaptığınızın üzerinden birkaç defa daha geçmek lazım. Gaziantep iyi oyuncuları olan bir takım. Güçlü ve zayıf yönlerini çalışacağız. Pazar günü kendi evimizde inşallah kazanan biz oluruz." dedi.

"İNSAN DAYANAMIYOR"

Kulübeyi teknik ekibine bıraktığı zaman içinin son derece rahat olduğunu belirten Selçuk İnan, ekibiyle çok uzun yıllardır birbirlerini tanıdıklarını söyledi.

İnan, "Benim ekibimde çok güçlü karakterler, çok tecrübeli isimler var. 3’ü benim hocalığımı yapan hocalarım. 25 yıldır tanıdığım hocalar. O konuda biraz şanslıyım. Gözümüz hiç arkada kalmaz, sizlerin de kalmasın. İşlerini çok seven, çok değerli insanlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. O kadar uzun yıllardır tanışıklığımız var ki; neredeyse 5 yıldır da günün çoğunu birlikte geçiriyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, iletişimimiz çok iyi. Hangi oyuncular, hangi zamanlarda neleri yapabilir ve yapamaz konusunda çok konuşup tartıştığımız için zorlanmıyor, hemen karar verebiliyoruz. Zaten sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bir daha dışarda olmayız. Dışarda olmak çok zor. İnsan dayanamıyor." şeklinde konuştu.

"SARI KARTLARIN HEPSİ KENDİMİZİ TUTAMADIĞIMIZ İÇİN OLMUYOR"

Bu sezon 1 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart cezası nedeniyle 2 maçta kulübede yer alamayan Selçuk İnan, "Sarı kartların 3’ü; kulübede herkes itiraz ediyor ve ben onları tutamıyorum diye yedim. Hakemlere, ‘Maçı yaşarken kulübede ne oluyor diye bakamam ki’ dedim. Sarı kartların hepsi kendimizi tutamadığımız için olmuyor. Bazen hakemler böyle tasarrufta da bulunabiliyor. Son yediğim kırmızı kartta ise; aslında kırmızı kart yediğimi düşünmüyorum. Ceketimi çıkardıktan sonra kendim sahayı terk ettim. Sonra kırmızı kart gösterdiler. Hiç hakaret etmedim. Çok üzüldüğüm zamanlar olabiliyor. Bu zamanlarda da hiçbir zaman camialara saygısızlık yapmadım, yapmayacağım. Ne taraftara, ne rakip kulübeye, ne de rakip oyuncuya. Ama hakemlere karşı isyanımı, eğer bir haksızlık varsa saygı çerçevesinde göstermeye devam edeceğim. Karşılığında hakemler yine bu şekilde karar verirse yine onların tercihi. Maçı yaşıyorum. Haksızlık olduğunda, maçı kazanmak için reaksiyon gösterebiliyoruz. Futbolun doğasında var. İnsanların bunu kabul etmesi lazım. Bütün teknik direktörler bunu yapmaya devam edecek. Siz de göreceksiniz. Tabii ki daha sakin olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ GELİYOR, BİZİ DESTEKLİYOR"

Fatih Terim’in Kocaelispor’un maçını izlemeye gelmesi ve kendisiyle ilgili pozitif söylemleri hakkında 41 yaşındaki teknik adam, "Hocamız geliyor, bizi destekliyor, yanımızda oluyor. Arayıp ‘Maçını izlemeye geleceğim’ dediğinde mutlu oldum. Şeref verdi. Sağ olsun hep destekte bulunuyor. Yine yanımızda oldu. Bazen maçlardan sonra konuşuyoruz. Hayatımın büyük bölümü Fatih Hoca ile geçtiği için böyle bir ilişkimiz hep var. Başarılı olduğuma inanıyorsa sağ olsun. İnşallah o günleri görürüz. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"İNSANLARI MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Genç teknik adamlar arasında ‘en başarılı’ olarak gösterildiğinin söylenmesi üzerine Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Önemli ve genç meslektaşlarım var. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Karşılığında bazen teveccüh gösteriliyor, zaman zaman da eleştiriler oluyor. Benim amacım; ortada bir başarı varsa bunu paylaşmak ve büyütmek. Kocaelispor’da da tek amacım o. Onun dışında diğer meslektaşlarım da bence başarılılar." şeklinde konuştu.

"ÇOK GURURLANDIM"

Kocaelispor taraftarının İstanbul’a giderek sürpriz doğum gününü kutlamasıyla ilgili olarak genç teknik adam, "Hayatımda hiç böyle bir sürprizle karşılaşmamıştım. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. İyi ki varlar. Kocaelispor taraftarı bizi sürekli mahcup ediyor. Biz de onların sevgisine layık olmaya çalışırız. Onu da çalışarak, bütün benliğimizle burada olarak yapabiliriz. Onlara sonsuz sevgiler." sözlerini kaydetti.