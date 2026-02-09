Furkan Akar, Milano-Cortina 2026'da gözünü madalyaya dikti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde temsil edecek milli sporcu Furkan Akar, müsabakalar öncesi kendisini hazır hissettiğini ve kürsüde yer almayı hedeflediğini söyledi.

Furkan Akar, İtalya'nın Milano kentindeki olimpiyat köyünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık süreci ve hedeflerine dair değerlendirmede bulundu.

"KENDİMİ ÇOK HAZIR HİSSEDİYORUM"

Daha önce Pekin 2022'de 6'ncılık ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden genç sporcu, "Altıncılık ve bronz madalyayla tecrübe kazandım. Onun ardından birçok yarışım oldu. Oralarda da tecrübe kazandım. Tecrübeliyim, ikinci olimpiyatım. Kendimi çok hazır hissediyorum ve çok istekliyim. İnşallah kürsüde yer alacağım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINI TAŞIMAK ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"

Milano'daki açılış seremonisinde Türk bayrağını taşıyan Furkan Akar, müsabakayı büyük heyecanla beklediğini ifade etti.

Çin'deki olimpiyata göre Milano'daki atmosferin farklı olduğunu aktaran Furkan, "Açılışta 80 bin kişi içinde Türk bayrağını taşımak çok heyecan vericiydi. Gerçekten çok heyecanlıydım. Çok kalabalıktı, çok aksiyonluydu. Antrenmanlarımız devam ediyor. Ayın 16'sına kadar sabah akşam fitness, buz antrenmanlarımızı yapıyoruz. Heyecan dorukta." yorumunu yaptı.

"PEK RAKİBİM YOK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kanadalı sporcuların 500 metrede iyi performans gösterdiğini hatırlatan milli sporcu, "Onun dışında pek rakibim yok diye düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

"DUYGULARIM ÇOK FARKLI"

Olimpiyatlarda çok farklı bir atmosfer olduğunu vurgulayan Furkan Akar, "Duygularım çok farklı. Tüm dünyanın en iyi ve elit sporcularıyla aynı ortamda bulunmak, yarışmak çok farklı bir duygu. Bunun için çok çalıştım ve emek verdim. Şu an bunun karşılığını alıyorum. Öncelikle tüm Türkiye'ye, federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığına, arkamda duran, destek veren herkese teşekkür ederim. Şu anda tüm Türkiye'den çok mesaj alıyorum, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DENİS'İN DÜŞÜNCELERİ

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi temsil edecek bir diğer milli sporcu Denis Örs ise müsabaka öncesi kendisini iyi hissettiğini dile getirerek antrenmanların sürdüğünü ve yarışta en iyi performansını göstermeye çalışacağını belirtti.

16 ŞUBAT'TA MÜCADELE EDECEKLER

Furkan Akar ve Denis Örs, 16 Şubat Pazartesi günü TSİ 13.17'de kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre elemelerinde mücadele edecek.