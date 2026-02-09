Kocaelispor, Kayserispor deplasmanında kazandı

- Kocaelispor, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u 2-1 yendi.
- Kocaelispor'un gollerini Dan Agyei atarken, Kayserispor'un golünü Talha Sarıarslan kaydetti.
- Kocaelispor puanını 27'ye çıkarırken, Kayserispor 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk ekip oldu. Kocaelispor, rakibi Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
KOCAELİSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 27 puana yükselirken, ligdeki galibiyet hasreti yedi maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.