Fenerbahçe - Gençlerbirliği - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

8' Fenerbahçe sol taraftan Mert Müldür'ün ceza sahasına açtığı ortayla etkili olmaya çalıştı ama Gençlerbirliği savunması müdahale etmeyi başardı.

7' Gençlerbirliği orta alanda yaptığı presle topu kaptı ancak etkili bir atak oluşmadan Fenerbahçe topu geri kazandı.

3' Fenerbahçe, kendi yarı alanından kısa paslarla rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Mücadele BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu oturuyor.

LİGDEKİ DURUMLARI

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 22 puanı bulunan ve 11. sırada yer alan Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 puan çıkarabildi.

İLK 11'LER