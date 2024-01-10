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Görenler "Aferin Arda" diyor! Svetlana Alekseeva ve Arda Güler'in videosu viral oldu

Görenler "Aferin Arda" diyor! Svetlana Alekseeva ve Arda Güler'in videosu viral oldu Real Madrid taraftarı sosyal medya fenomeni Svetlana Alekseeva’nın Arda Güler paylaşımı gündem oldu. Futbol paylaşımları ile dikkat çeken Alekseeva, "Çay veresen, çay" repliğini kullandı, Arda Güler de bu espriye eşlik etti.