Görenler "Aferin Arda" diyor! Svetlana Alekseeva ve Arda Güler'in videosu viral oldu Real Madrid taraftarı sosyal medya fenomeni Svetlana Alekseeva’nın Arda Güler paylaşımı gündem oldu. Futbol paylaşımları ile dikkat çeken Alekseeva, "Çay veresen, çay" repliğini kullandı, Arda Güler de bu espriye eşlik etti.

Tiktok'ta her geçen gün yeni içerikler üretiliyor.

Cristiano Ronaldo hayranı olduğu bilinen ve çektiği videolarla fenomen haline gelen ünlü Tiktoker Svetlena Alekseeva isimli kadın, "We need more tea (Biraz daha çaya ihtiyacımız var)" notuyla Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile birlikte paylaşımda bulundu.

Güler'in, Alekseeva ile çektiği video esnasındaki hareketleri ve güzel kadına bakışı gündem oldu.

"Aferin Arda"

Türk sosyal medya kullanıcıları ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'na olan sözlerine göndermede bulunarak gönderinin altına "Aferin Arda" yazdı.