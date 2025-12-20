Nurhayat Güven, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

- Milli yelkenci Nurhayat Güven, Portekiz'de düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
- Yarışmaya katılan diğer Türk sporculardan Artun Şenol 7., Derin Deniz Sorguç 4., Poyraz Aksakal 12., Ali Poyraz Özdemir 23. ve Asya Şakaklı 27. sırada yer aldı.
- 420 kadınlar kategorisinde Zeynep Çaçur ile Zeynep Ela Köy 13., erkeklerde Can Çaçur ile Aras Şengün 16., 29er kategorisinde Demir Nevzat Özel ile Sinan Çaçur ise 28. sırada tamamladı.
Portekiz'de düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Nurhayat Güven mücadele etti.
Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Vilamoura beldesindeki organizasyon, çeşitli kategorilerde müsabakalarla tamamlandı.
IQ Foil kadınlar kategorisinde yarışan Nurhayat Güven, dünya üçüncüsü oldu. Erkekler kategorisinde mücadele eden Artun Şenol da 7. sırada yer aldı.
DİĞER DERECELER
Formula Kite kadınlar kategorisinde Derin Deniz Sorguç, dördüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Poyraz Aksakal, yarışı 12. sırada tamamladı.
Ali Poyraz Özdemir, ILCA 4 kategorisinde 23. oldu. ILCA 6 kategorisinde yarışan Asya Şakaklı ise şampiyonayı 27. sırada bitirdi.
Zeynep Çaçur ile Zeynep Ela Köy, 420 kadınlar kategorisinde 13'üncü, Can Çaçur ile Aras Şengün de erkeklerde 16. sırada yer aldı.
29er kategorisinde mücadele eden Demir Nevzat Özel ile Sinan Çaçur ise şampiyonayı 28. sırada tamamladı.