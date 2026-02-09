Güreş milli takımları, hazırlıklarını sürdürüyor

Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, mart ve nisan ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce güreşi bıraktığını söyledi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile istişare ederek, teknik direktörlük görevine getirildiğini belirten Demirtaş, "Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı birlikte kamp yapıyor. Genç takımımızın mart ayında, A milli takımımızın ise nisan ayında Avrupa şampiyonası var. İlk hedefimiz mart ayı. 23 yaş altı takımımızın şampiyona kadrosunu büyük oranda belirledik. Onların şampiyonası bittikten sonra büyüklerin Avrupa şampiyonası kadrosunu belirleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BÜYÜKLERDE 4 KAMPIMIZ DAHA OLACAK"

Demirtaş, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın güreşin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Genç takımımızdan büyükler takımına giren sporcularımız da var. Onlar 23 yaş altı şampiyonada yarıştıktan sonra büyükler takımına seçilirse orada da güreşecek. Büyüklerde bizi temsil edecek olimpiyatlara katılacak birçok sporcu şu an 23 yaş altı takımımızda yer alıyor. O yüzden bu takım bizim için önemli. Bizi büyüklerde daha ileriye taşıyacak. Olimpiyatta bize madalya, kota alacak sporcuların birçoğu şu anda 23 yaş altı takımda. O yüzde şu an kampımızda 23 yaş altına ağırlık veriyoruz. Şampiyonaya kadar 23 yaş altında üç, büyüklerde de 4 kampımız daha olacak. Bu kamplarda ağırlık, teknik ve taktik antrenmanları olacak. O şekilde Avrupa şampiyonalarına hazırlanacağız.

"HEDEFLERİMİZ BİZİM OLİMPİYATA YÖNELİK"

Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunun altını çizen Demirtaş, "Hedeflerimiz bizim olimpiyata yönelik. Olimpiyata 3 sene gibi bir zaman var. Bu işin nirvanası olimpiyatlar. Olimpiyatlara katılmak ayrıcalıktır. Madalya almak olağanüstü bir ayrıcalıktır. Biz öncelikle 6 sporcu ile olimpiyatlara gidip orada madalyalar almayı hedefliyoruz. Ona yönelik uzun vadeli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ OLİMPİYAT"

Teknik direktör Soner Demirtaş, hedeflerinin her zaman olimpiyat olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: