Hamza Yerlikaya, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımının Tacikistan'ı 3-0 yendiği maçın ardından AA muhabirine, oyunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli takım kafilesi olarak Riyad'a şampiyonluk parolasıyla geldiklerini belirten Yerlikaya, "Şu anda oyunlarda 38 altın madalya ile birinciyiz. Dün bokstaydık, bugün halterde ve voleybolda...Birazdan masa tenisine ve yüzmeye gideceğiz. Bütün branşlarımızın yanındayız. Sporcularımızın hem eksikliklerini görmek hem de 2028 Olimpiyatları'na daha sağlıklı bir zemin oluşturmak ve Cumhurbaşkanımıza da layık olabilmek için buradayız. Çünkü buraya gelmeden önce, hem Osman Aşkın Bak Bakanımız hem biz, 'Açık ara önde şampiyon olacağız' diye söz vermiştik." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH, MİLLETİMİZE LAYIK OLUYORUZDUR"

Türkiye'de sporun kalkınması, gelişmesi ve altyapıya yayılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti: