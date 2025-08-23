Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da 14. oldu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif finalleri yapıldı.

Milli sporcu Hatice Gökçe Emir, yarışta 109.350 puanla 14. sırayı aldı.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ritmik cimnastik tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası bireysel genel tasnif finaline kalan sporcumuzu, antrenörümüzü, teknik ekibimizi ve kulübümüzü bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Hatice Gökçe, top, çember, kurdele ve labut aletlerinden oluşan genel tasnifte 82.700 puan, çember aletinde ise 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet ve genel tasnif finallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan ilk sporcu olmuştu.