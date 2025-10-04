Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde milli sporculardan 3 altın madalya!

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde milli sporcular mücadele etti.

İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda milli sporcular, 3 kategoride altın madalya kazandı.

3 ALTIN MADALYA

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Damla Köse ve Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde Norveçli rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım finalinde Fransız rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan oluşan milli takım da erkekler 10 metre havalı tabanca takım finalinde Almanya'dan Christian Reitz-Paul Froehlich ikilisini mağlup etmeyi başararak altın madalya kazandı.

"ÜLKEMİ BU SEVİYEDE TEMSİL ETMEK BÜYÜK ONUR"

Final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu Yusuf Dikeç, atıcılık sporu açısından büyük önem taşıyan bir organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Takım arkadaşı Mustafa İnan'ı tebrik eden Yusuf Dikeç, şunları kaydetti: