Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor: En ucuzu 1750 TL!

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuluyor.

Bordo-mavili kulübün duyurusuna göre bilet satışları, saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

FİYATLAR NETLEŞTİ

14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise VIP Platinum B: 20 bin TL, VIP Platinum A/C: 15 bin TL, VIP Gold: 12 bin 500 TL, VIP Silver: 10 bin TL, Batı tribünler: 4 bin 250 TL, Doğu tribünler: 3 bin 750 TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL ve Güney-Kuzey kale arkası: 1 bin 750 TL olarak açıklandı.

MİSAFİR TRİBÜN KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan misafir tribünü bilet satışının ise İl Güvenlik Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.