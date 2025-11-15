Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası iki madalya birden!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 1'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda 25 metre standart tabanca kadınlar müsabakaları yapıldı.

ŞEVVAL'DEN TARİHİ MADALYA

Müsabakalar sonucunda Şevval İlayda Tarhan, bireyselde 569 puanla gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu atıcılık tarihinde bu kategoride madalya kazanan ilk isim oldu.

TAKIM HALİNDE BRONZ MADALYA

Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı 1659 puanla Türkiye, takım halinde de bronz madalya aldı.