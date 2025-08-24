Hentbol Erkekler Süper Kupası'nda şampiyon Nilüfer Belediyespor!

Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.
Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi.
KAZANAN NİLÜFER BELEDİYESPOR
Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu
Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşat Erdoğan
Beşiktaş: Matej Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 9, Ali Emre Babacan 4, Alperen Arabacı 4, Halil İbrahim Öztürk, Enis Yatkın, Eduardo Martinez 1, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 7, Francisco Javier, Joan Amigo 6, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın, Koray Ayar 1, Danyel Kaya 3, Cedric Sorhaindo
Nilüfer Belediyespor: Vladan Durdevic 1, Onur Ersin 6, Genco İlanç 1, Durmuş Mutlu 1, Ramazan Mutlu 2, Tolga Özbahar 4, Reza 7, Gürkan Soğukpınar, Dean Sesic 4, Eren Soycan 1, Mehmet Emre, Mertcan Kenaryol 3, Ömür Pehlivan, Mehmet Furkan Polater, Gökay Bilim 7, Hüseyin Bereket, Mehmet Emre
İki dakika cezası alanlar: Danyel Kaya (Beşiktaş), Genco İlanç, Reza, Dean Sesic, Eren Soycan, Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor)